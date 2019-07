Alonso Ancira acusa a López Obrador de persecución política

El dueño de Altos Hornos de México S.A. (AHMSA), Alonso Ancira, acusó al Presidente Andrés Manuel López Obrador de persecución política y aseguró desafiante que si el gobierno no quiere la empresa Agronitrogenados que vendió a Pemex presuntamente con sobreprecio, que se la devuelvan.

"La acusación que tengo no tiene fines jurídicos, es un fin político y cuando entra la política por una puerta, la justicia sale por la ventana", señaló Ancira a la salida de la Audiencia Nacional, donde reiteró al juez Santiago Pedraz su rechazo a ser extraditado a México y expresó su confianza en la justicia española.

"Está persiguiendo a gente (AMLO) y a veces hace pagar a otras gentes, nos salpica. Somos producto de un daño colateral, porque también está persiguiendo a gente que puede tener problemas claros y transparentes con la justicia. Pero está contaminando. Yo no entiendo por qué atacó mi empresa. Ha causado un daño a miles de trabajadores y está poniendo en riesgo las fuentes de trabajo", aseguró Ancira en tono calmado a un grupo de corresponsales mexicanos.

Acompañado de su abogado Ismael Oliver, y vistiendo saco azul, camisa blanca y sin corbata, el propietario de AHMSA dijo que López Obrador no tiene verdades, aunque cree estar en posesión de la verdad absoluta y negó la acusación de vender con sobreprecio plantas fertilizantes a Pemex en 2015, cuando la petrolera estaba dirigida por Emilio Lozoya Austin.

"Que me las devuelvan (las plantas), si el señor está en contra que me las devuelva. Eso fue una transacción en donde participaron bancos y evaluadores internacionales. No crea que está comprando usted naranjas. Participaron decenas de gentes. Esto está comprobado entre todos. El señor dice que valía 50 (millones de pesos) y yo le llevo (comprobantes) de que valía 600 y que me pagaron 270. No las quiere, que me las devuelva y me dé un tiempo para pagar lo que dice que le metió", indicó.

La policía española capturó a Ancira a finales de mayo en el aeropuerto de Palma de Mallorca en cumplimiento de la orden de aprehensión internacional que giró el Gobierno de México por supuestos delitos de fraude y corrupción.

Investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detectaron transferencias irregulares realizadas desde las cuentas de AHMSA a empresas off shore vinculadas a la constructora brasileña Odebretch y al ex director de Pemex, Lozoya Austin, que se halla en paradero desconocido y sobre el que pesa una orden de búsqueda y captura internacional.

Entre los delitos supuestamente cometidos por Ancira está la venta irregular a Pemex de una planta chatarra de Agronitrogenados, por la cual la petrolera pagó un sobreprecio de más de 500 millones de pesos, aunque el propietario de AHMSA considera que fue una operación financiera supervisada y ajustada a la legalidad.

Luego de un mes en la cárcel, Ancira fue puesto en libertad bajo fianza, para lo que tuvo que depositar una garantía de un millón de euros que, según el empresario mexicano, tardó tres días en conseguir. El juez Pedraz le impuso medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, la obligación de comparecer cada dos días en el juzgado y la prohibición de abandonar territorio español, además de estar en todo momento localizable.

En el mes de septiembre se podría elevar el expediente judicial de Ancira a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que inicie el proceso de extradición a México, que se prolongará durante varios meses a fin de que la justicia española tenga elementos para decidir si entrega o no al empresario a las autoridades mexicanas.

GC