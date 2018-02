Advierte INE de incertidumbre tras decisión sobre conteo rápido

El Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que, derivado de las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el conteo rápido con las estimaciones de la elección presidencial podría estar entre 2 y 5 de la mañana del lunes 2 de julio, lo que daría pie a "autoproclamaciones de victoria" y, por tanto, incertidumbre y especulación.

"Un conteo rápido cuyos resultados se emitan entre las 2 y las 5 de la mañana no le sirve a la ciudadanía, no le sirve al país, a la paz pública, a la estabilidad pública, a la estabilidad financiera", señaló el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

"En el INE vamos a trabajar para que tengamos resultados oportunamente el día de la jornada electoral", insistió.

Recordó que, "lamentablemente, la autoproclamación de la victoria es una práctica frecuente y transversal de todas las fuerzas políticas y eso, aunado al vacío de información, abona a la especulación y a la incertidumbre".

A diferencia de otras elecciones, con la decisión del TEPJF el Programa de Resultados Electorales (PREP) –en el que se digitalizan las actas de cada casilla para ofrecer avances en tiempo real sobre el conteo de votos-- será lento, y 24 horas después no será posible tener entre 60 y 70% de los resultados de las casillas, sino sólo el 12%, expuso.

Eso causará, a su vez, que el Conteo Rápido de la elección presidencial–que consiste en un ejercicio estadístico que considera los resultados obtenidos en casillas determinadas en una muestra para calcular científicamente los resultados de una elección -- no estaría el domingo sino en la madrugada del lunes.

Acatan pero cuestionan sentencia

El Consejo General del INE aprobó hoy un acuerdo para acatar la sentencia emitida el pasado miércoles por el TEPJF en el que revocó cambios a su Reglamento de Elecciones para modificar el orden del escrutinio y cómputo de las casillas, con el fin de agilizar el llenado de actas y proveer de información al Programa de Resultados Electorales (PREP) y por tanto al Comité de expertos que elaborará el Conteo Rápido.

El INE ordenó a las áreas técnicas analizar mecanismos para agilizar de otra forma el flujo de información y poder emitir datos del conteo rápido el mismo 1 de julio día de la elección y no en la madrugada, como se prevé ante la complejidad del proceso en que habrá casillas únicas.

Con lo resuelto por el TEPJF en 9 entidades por ejemplo, deberá realizarse el escrutinio y cómputo de 6 elecciones (Presidencia, gobernador, Senado, Congreso local, Ayuntamientos, regidurías) para entonces tener actas de elección presidencial, lo que se calcula "si bien nos va" se concrete a la media noche para entonces enviar los resultados al PREP y Conteo Rápido.

Aunque el INE acatará la sentencia, los consejeros cerraron filas para defender las reformas reglamentarias que el TEPJF le tiró. No había ningún riesgo de pérdida de boletas ni de manipulación, advirtieron el consejero Marco Antonio Baños y la consejera Adriana Favela.

El consejero Ciro Murayama recordó que la reforma de 2014 estableció casilla única para elecciones federales y locales, pero no se agilizó el mecanismo para el cómputo.

"La garantía de que el voto se va a respetar, está dada, jamás se modificó…Lo único que se había cambiado era un procedimiento, simplemente el orden de los factores para tener un resultado antes...hay que despejar del debate cualquier señalamiento acerca de riesgos en el escrutinio".

Estableció que los funcionarios de casilla, que son ciudadanos, llevarán más de 11 horas trabajando al cierre de casillas por lo que deberá reforzarse la capacitación para que haya el menor número de errores en el llenado de actas pues ahora, por las 3 coaliciones se podrá votar 7 formas de votar de forma correcta, 21 posibilidades de voto casillas.

Ante esa complejidad y trabajo extra, la consejera Dania Ravel pidió a los ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla mantener el compromiso y reforzarlo.

El consejero Jaime Rivera recordó que por la decisión del TEPJF podría haber un retraso en informar resultados sin precedente, lo que no podría frenar "las autoproclamaciones de victorias, esto va a producir más incertidumbre, esto va producir más especulaciones sobre los resultados" y no sólo sobre el ganador "sino especulaciones sobre la propia calidad de la organización electoral … ojalá no haya campo fértil para la irresponsabilidad de algunos actores políticos".

SA