¿Adiós Noroña? Andrea Chávez podría buscar la presidencia del Senado

Andrea Chávez Treviño, vocera de la bancada de Morena en el Senado de la República, dejó abierta la posibilidad de contender por la Presidencia de la Mesa Directiva, aunque aclaró que por el momento su atención está centrada en las tareas políticas y organizativas en el estado de Chihuahua, de donde pretende ser gobernadora.

"Ya les comenté que mi atención está completita en el estado de Chihuahua y no hay forma de que nos desapeguemos de esa tarea", afirmó la legisladora al ser cuestionada sobre sus aspiraciones para encabezar la presidencia del Senado a partir del próximo periodo legislativo que inicia el 1 de septiembre.

En breve entrevista, Chávez Treviño señaló que esa misma semana dará a conocer su postura definitiva. "Voy a estar compartiendo un comunicado pronto, con la decisión que tome, pero calma, calma, que todavía estamos conversando con el grupo parlamentario", sostuvo.

Aunque no confirmó ni negó su participación en la contienda interna, la senadora pidió paciencia: "Voy a publicar pronto, no se me desesperen", reiteró, y agregó que hará pública su postura "mañana o pasado mañana".

Al ser interrogada sobre otras aspirantes dentro del grupo parlamentario de Morena, Andrea Chávez prefirió reservarse los nombres, aunque reconoció que varias compañeras han manifestado su interés de forma privada. "No me corresponde a mí hacerlo público, serán ellas quienes hagan pública esa intención y yo voy a respetar eso", dijo.

Celebró que este año la Presidencia del Senado corresponda a una mujer, en consonancia con los acuerdos de paridad que ha impulsado la bancada oficialista.

