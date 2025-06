Comienza a ser costumbre que en la Mañanera se diga una cosa y en la realidad suceda otra. Mientras más insiste la Presidenta en que Ellos no censuran, más se animan los Ellos a actuar de manera tiránica. O Ella ya no los representa, o Ellos ya no le hacen caso, o bien Ella nos miente con enorme descaro: dice una cosa y hace y deja hacer exactamente lo contrario.

La seguidilla de actos de censura en diferentes Estados gobernados por Morena es ya una tendencia. No voy a defender a gobernadores de oposición como Samuel García, simplemente los actos de censura han ocurrido todos en Estados gobernados por Morena y quien presentó un proyecto de ley que permitía la censura en internet, aunque luego la Presidenta haya propuesto retirar ese artículo, fue el Gobierno federal.

La prensa libre incomoda al poder. Esa es una de sus funciones y a ningún poderoso le gusta que lo anden fiscalizando y pidiendo cuentas, que los periodistas metan las narices en sus decisiones. En el ejercicio del poder no hay buenos y malos, sin duda los hay unos más perversos que otros; lo que hay son poderes acotados y poderes sin límites. La seguidilla de actos de censura no es sino la muestra del rompimiento del equilibrio democrático. El ariete contra la libertad de expresión es ahora el poder judicial, cada día más acotado y controlado por los gobernadores de los Estados.

En la era de los gobiernos posrevolucionarios, el régimen autocrático se fue sofisticando e implementó mecanismos de censura muy elaborados, y en la era democrática fue a billetazos como el poder aseguró la autocensura de los medios. En la era de la 4T es la represión judicial. El caso más grave es el de Campeche. La gobernadora Layda Sansores encarceló al exdirector del periódico Tribuna por los delitos de incitación al odio y violencia contra la gobernadora por haber publicado presuntos actos de corrupción de su Gobierno. Encima, en un abuso judicial, prohibieron la página de internet del medio y le impusieron una multa. No es el único. Antes tenemos la censura judicial a Héctor de Mauleón y a El Universal desde Tamaulipas; el acto de humillación que aplicó el senador Fernández Noroña al ciudadano que lo increpó; resoluciones del INE contra tuiteros por ofender a políticos; la ley censura en Puebla promovida por el gobernador Armenta y en Sinaloa por el gobernador Rocha, entre otros casos que se van sumando.

No basta que Ella, Claudia Sheinbaum, diga que está en contra de la censura. El único poder que podría parar esta creciente ola autoritaria que se concreta en casos específicos de censura es la Presidencia de la República. Lo que haga o deje de hacer la Presidenta nos va a dejar claro si Ella es parte de Ellos o si a Ellos les importa un comino lo que diga Ella en materia de libertad de expresión.