Adán Augusto López: “Cuento con el apoyo de mis compañeros”

El coordinador de Morena en el Senadoo, Adán Augusto López Hernández, aseguró que cuenta con el respaldo de sus compañeros legisladores y rechazó que su figura represente una carga para el movimiento. “El que nada debe, nada teme. Soy un viejo político que está acostumbrado a esto”, afirmó en entrevista con un medio nacional.

Recordó que desde su gestión como gobernador de Tabasco enfrentó constantes señalamientos y que ahora no es diferente. Subrayó que su labor ha sido eficaz y que seguirá trabajando en la tarea política que le corresponde.

El senador consideró que los cuestionamientos en su contra responden a una estrategia de grupos opositores y restó importancia a los señalamientos del dirigente priista Alejandro Moreno.

Respecto a la difusión de documentos fiscales, aseguró que los mismos fueron alterados para aparentar ingresos no declarados. Explicó que por ello decidió transparentar sus declaraciones patrimoniales de 2023 y 2024, precisando que en ellas aparecen pagos parciales, no cifras finales. “Nunca le he debido un centavo al fisco”, enfatizó.

Sobre un presunto conflicto de interés en su gestión en Tabasco, sostuvo que no otorgó servicios notariales mientras fue secretario de Gobernación, pues tenía licencia a su cargo. Negó también la existencia de contratos con una empresa señalada por la oposición.

Coincidió con la presidenta Claudia Sheinbaum en que no hay “fuego amigo” dentro de Morena, aunque dijo conocer de dónde provienen los ataques y que revelará esos nombres en su momento.

