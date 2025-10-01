Un año de Presidenta

A juzgar por su popularidad en las encuestas, la Presidenta Claudia Sheinbaum cumple su primer año de Gobierno con buenas cuentas.

De entre 71 hasta el 79 por ciento de aprobación de su gestión son los porcentajes que mantiene y que la colocan por arriba de la aceptación con la que llegó a su primer año su antecesor y mentor Andrés Manuel López Obrador.

Sin duda, la Presidenta Sheinbaum supo lidiar y conducir, sin afectar su imagen, la riesgosa agenda política que le heredó AMLO, con el llamado “Plan C” que envió al legislativo desde febrero de 2024, y que consistió en un paquete de 18 iniciativas para hacer cambios constitucionales en cuanto entrara la aplanadora morenista a la Cámara de Diputados y de Senadores en septiembre, un mes antes de que ella asumiera la Presidencia de la República.

Desde luego la que más le complicó el arranque de su Gobierno fue la implementación de la reforma al Poder Judicial, que López Obrador urgió a aprobar en su último mes de Presidente. Por consiguiente, Sheinbaum tuvo que emplear mucho de su tiempo en defender la primera elección de juzgadores que fue severamente cuestionada por la inducción del voto que vino desde el régimen de la 4T con el reparto de los acordeones para decidir por ministros, magistrados y jueces.

La defensa que tuvo que hacer el primer semestre de su Gobierno de la reforma al Poder Judicial, hizo crecer la idea que AMLO había dejado la ruta marcada a su sucesora y a aumentar las críticas de que no podría sacudirse la sombra del tabasqueño que sentía como suyos los 35.9 millones de votos que sacó ella el domingo 2 de junio.

Sin lograr imponer narrativas desde la mañanera como lo hacía AMLO, Sheinbaum ha venido de menos a más en el uso de ese espacio clave de la 4T, desde donde de manera incipiente ha venido revirtiendo esa idea de dependencia de su antecesor.

Sin recurrir a la traición (que en política siempre es un instrumento que está ahí para la defensa de los intereses del grupo en el poder), y dándole siempre su reconocimiento a López Obrador, ha implementado cambios en la política de seguridad, que, aunque sigue siendo la principal preocupación de los mexicanos, le han ganado reconocimiento dentro y fuera del País, especialmente de los Estados Unidos, por la baja en homicidios. El entendimiento logrado, al menos para postergar la aplicación de aranceles con la administración Trump, es sin duda, otro de sus logros.

El mantenimiento de los programas sociales heredados, y los que ella propuso y empezó a implementar, también le han ayudado a mantener sus niveles de aprobación.

Pero sin duda su gran acierto ha sido saber operar políticamente para mandar señales a los poderosos contrapesos internos de Morena que le dejó su antecesor, y que se empezaron a ver en el verano con la denuncia del “huachicol fiscal” que implicó a altos mandos de la Marina, los dispendios de los hijos de López Obrador, del diputado Ricardo Monreal y su mano derecha, Pedro Haces, y no se diga, el “Adán Augusto gate” al que no se le ve fin, entre otros.

Habrá que ver si la Presidenta mantiene este paso en el segundo año.