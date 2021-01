AMLO y sus amuletos contra el COVID-19 que no funcionaron

En marzo del año pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presumió durante la Mañanera que su "escudo protector" contra el COVID-19 es la honestidad y el no permitir la corrupción, pero también sus amuletos como la oración "Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo pero no hay ni siquiera enemigos, son adversarios, yo no tengo enemigos, ni quiero tenerlos"

El Mandatario mostró un trébol de cuatro hojas que le regaló el señor del restaurante de mariscos El Porvenir, en Tampico, y además un billete de dos dólares que le regaló un migrante.

Da positivo a COVID-19

Este domingo, López Obrador anunció que dio positivo a COVID-19. El Mandatario informó a través de sus redes sociales que tiene síntomas leves ya se encuentra bajo tratamiento médico.

Señaló que mientras se encuentre en recuperación durante las mañaneras lo representará la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.