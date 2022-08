Las acusaciones realizadas por un fiscal haca la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, que pidió una condena de doce años por presunta corrupción le han dado la vuelta al mundo.

Tan sólo el pasado miércoles se difundió un comunicado conjunto de López Obrador y los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, de Colombia, Gustavo Petro, y de Bolivia, Luis Arce, para denunciar una "persecución judicial" contra Cristina Fernández.

En la “mañanera” del pasado jueves, el propio Presidente de México habló del tema y dijo que "no conozco a detalle el proceso jurídico contra Cristina, pero es evidente de que está metida ahí la derecha, el conservadurismo, porque es la forma de desacreditar".

Ese mismo día, López Obrador aseveró que firmó el texto a petición de Alberto Fernández, a quien consideró una "gente recta y honesta", además de un "buen abogado", por lo que está seguro de que "se trata de una injusticia".

Comparó la situación de Cristina Fernández con lo que él vivió como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal en 2004, cuando la ahora extinta Procuraduría Federal de la República (PGR) del entonces presidente Vicente Fox (2000-2006) solicitó quitarle el fuero por presunto desacato de una orden judicial.

"Considero que no se debe utilizar la impartición de justicia con propósitos políticos, que no se le puede impedir a nadie que quiera participar en política ser candidato o candidata solo porque se fabrica un supuesto delito, un poco lo que me hicieron a mí cuando el desafuero", aseveró.

¿De qué acusan a Cristina Fernández?

Entre las investigaciones que se han abierto contra Cristina Fernández está la denominada "causa Vialidad", por la que la exmandataria es sometida a juicio oral desde mayo de 2019 por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras.

El fiscal considera que está probado que Cristina Fernández fue la "jefa" de una asociación ilícita que causó un millonario perjuicio económico al Estado

La vicepresidenta dijo que no hay pruebas que acrediten tales acusaciones en la comparecencia pública el martes.

GC