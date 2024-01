Ante el conflicto en la Franja de Gaza, el Presidente Andrés Manuel López Obrador urgió al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a actuar ya, para detener ese conflicto bélico e irracional que ha cobrado más de 20 mil vidas.

En conferencia de prensa, el Mandatario dijo que no se trata de tomar partido, sino de frenar "esa guerra inhumana".

"Nosotros lo que queremos es la paz, no tomamos partido por ninguna de las partes, aunque suene redundante, ni por Israel ni por los palestinos, este grupo Hamás, no... lo que no queremos es que inocentes pierdan la vida, no queremos eso ni la irracionalidad de la guerra", dijo.

Señaló que se debe declarar un cese al fuego de inmediato, en tanto actúa la diplomacia y puedan participar todos los dirigentes mundiales, humanistas y verdaderos jueces, como el Papa Francisco, para lograr la paz.

Sobre la solicitud conjunta que México y Chile presentaron ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, para que se investigue la probable comisión de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad en Palestina, el Mandatario dijo que no conoce a fondo el sentido de la demanda.

"No he leído el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero le tengo mucha confianza a los diplomáticos mexicanos y desde luego a la secretaria Alicia Bárcena, no sé si va en este sentido. (Investigar) Sí, pero eso tarda mucho. Está bien, sí, pero mi propuesta es (actuar) ya", abundó.

Expresó que México no quiere que más inocentes sigan perdiendo la vida por la irracionalidad de la guerra.

MV