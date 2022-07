Luego que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que presentó ante la FGR una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 26 millones de pesos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no hará juicios sumarios, no fabricará delitos y que no se perseguirá a nadie.

En conferencia de prensa "mañanera", López Obrador señaló que la instrucción que tiene Pablo Gómez es que toda información vinculada con personas políticamente expuestas deben de ser analizadas y de inmediato entregadas a la Fiscalía.

"Es muy importante el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios y que al mismo tiempo actuemos con transparencia, es una línea muy delgada, pero se puede si asumimos nuestra responsabilidad. No es para decir 'Se acusa al expresidente Peña Nieto de 'lavado' de dinero', no; se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos que recibió del 19 a la fecha de manera directa y eso requiero de una investigación sobre el origen de ese dinero, pero eso lo tengo que aceptar en mi persona y los que estamos aquí, somos políticamente expuestos, todos. Lo importante es informar si existe esto, quien va a resolver si hay delito, pues el juez, en una primera instancia, el ministerio público, ese es el procedimiento, eso es lo que estamos haciendo".

“También que quede de manifiesto que nosotros no vamos a fabricar delitos a nadie (…) No vamos a estar persiguiendo a nadie y al mismo tiempo si el fiscal o la institución, en este caso, la Fiscalía, con elementos, con pruebas integra un expediente que demuestre que hay hechos, ilícitos, pues, se tiene que consignar una juez y abrir el proceso, eso es sencillo y lo podemos lograr sin ningún problema”, dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Presidente López Obrador acusó que en sexenios anteriores “donde imperaba la corrupción” se apostaba a detenciones espectaculares.

“Lo que hizo Salinas cuando un dirigente petrolero fue a la cárcel y a un banquero ¿y cómo terminó el gobierno de Salinas? Pues entregando los bienes de la nación a particulares, en unos casos a sus allegados. Nosotros, desde que entramos al gobierno, vamos a ir hacia adelante, nada de actos espectaculares”, agregó.

