AMLO sugiere a Elena Álvarez en Conacyt; Anaya y "Bronco" cuestionan

Durante el tercer debate presidencial, en una de sus intervenciones, Anaya mostró una imagen de López Obrador con el ingeniero Riobóo y le cuestionó los contratos cuando fue jefe de Gobierno.

"¿Sí o no cuando fuiste jefe de gobierno se le otorgaron contratos por adjudicación directa por 170 MDP?, ¿Si te muestro los contratos renuncias a la candidatura?", replicó el panista, a lo que el morenista respondió: "no tiene sentido lo que planteas, yo no soy corrupto".

Por otra parte, sostuvo: "Me he comprometido a bajar el precio de la gasolina, seis pesos de la gasolina son del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)". Rechazó haber votado a favor del incremento a la gasolina, tal como acusó López Obrador. Anaya también dijo que de ganar hará valer la Ley Federal del Trabajo, para que las mujeres ganen el mismo salario que los hombres.

En el tema educativo Anaya también le cuestionó a Obrador sobre el cambio que propone: "¿Tu cambio es tu pacto con Elba Esther?, ¿con Manuel Bartlett?"

De la misma forma, López Obrador propuso que se mantenga el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pero –aclaró- "no puede convertirse en una fatalidad para los mexicanos, nuestro país tiene muchos recursos".

También en el tema educativo, el tabasqueño anunció que María Elena Álvarez sería su titular en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y rechazó la creación de una secretaría de Ciencia. Y señaló a Jorge Alcocer en la Secretaría de Salud.

José Antonio Meade aseguró que durante su gestión en Sedesol dos millones de personas salieron de la pobreza y aseguró que el tema educativo incide directamente en que la pobreza disminuya. Además aseguró que la gestión de AMLO provocó disminución en la generación de empleos en la Ciudad de México. También aprovechó para desearle suerte al Tri en el Mundial de Rusia.

Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", por su parte, sugirió a sus rivales a darse un beso pues "México necesita unidad, no pleitos" y luego le preguntó a López Obrador: "¿a quién tenías en tu cartera? ¿a Elba Esther?". También propuso incrementar de 10 al 15 el reparto de utilidades para potenciar el crecimiento y reiteró su propuesta de incrementar el salario mínimo a 350 pesos, al disminuir los impuestos del ISR e IVA, para las personas que ganan 12 mil 500 pesos.

Dijo que su propuesta es revisar la reforma educativa, porque no se les puede dejar toda la responsabilidad de la educación a los maestros, los padres deben participar. "Los padres tienen que dejar de ser pasalones y alcahuetes con los hijos, hay que ayudarle al maestro".

Sigue la transmisión oficial del tercer #DebateINE, además los mejores memes que circulan #AlláEnLaRed y además los comentarios de nuestra comunidad en Facebook "Voto Millennial".

LS