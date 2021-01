AMLO sobre documento falso de apagón de la CFE : "bueno que reconozca error"

Luego que ayer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) admitiera que el documento de Protección Civil de Tamaulipas sobre el incendio que causó el apagón de la semana pasada es falso, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó que es bueno que la Comisión haya reconocido el error.

"Creo que es bueno reconocer que se cometió un error o más que eso, el que se haya inventado un supuesto incidente, entonces que la CFE siga llevando a cabo la investigación. Entonces que la CFE siga llevando a cabo la investigación y que se conozcan las causas.

Durante la mañanera de este miércoles, el Presidente pidió “no caer en la autocomplacencia” y reiteró que no se volverá a repetir un apagón como el que afectó a más de 10.3 millones de personas.

AMLO señaló que a pesar de este percance que afectó a 12 estados el sistema eléctrico está funcionando bien, sin embargo, resaltó que se ha dado "tanta publicidad" por aquellos que apuestan a la privatización de la CFE y que a su gobierno le vaya mal.

"Pero estoy seguro que no se va repetir, porque independientemente de lo que haya originado el apagón, el sistema eléctrico está funcionando bien. Son y repito los trabajadores electricistas, los técnicos y los que quieren que fallara el sistema eléctrico, por eso hubo tanta publicidad sobre este caso, pues son los que han apostado a la privatización de la CFE y también los que apuestan que nos vaya mal como gobierno, pero que bien que se tiene capacidad de rectificar, no caer en la autocomplacencia", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario mexicano señaló que un gobierno democrático tiene que tener la capacidad para rectificar y decir la verdad.

"Ahora va a corresponder a la CFE responder si no fue lo que al principio sostuvieron porque este documento es apócrifo, entonces que den la explicación que causó el apagón y adelante. Antes pues no cambiaba nada, antes había silencio por completo, pero ahora no, ahora la vida pública tiene que ser cada vez más pública y no se puede engañar al pueblo", dijo.

GC