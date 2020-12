AMLO dice que se hizo "un escándalo" por apagón del pasado lunes

Luego del apagón del pasado lunes que afectó a más de 10.3 millones de personas, el Mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que se "hace un escándalo" sobre el tema

AMLO aseguró que empresas privadas tienen voceros en medios de comunicación en México y en el extranjero que "hacen escándalo" como el apagón de la tarde del pasado lunes.

"Hay un problema como este apagón y hacen un escándalo y suponen que ya es la debacle de la CFE, cosa que ellos quisieran, que ansían, para que se entregue, el sector a los particulares, es un asunto de negocios, básicamente".

Además, acusó que hay un grupo que quisiera la debacle de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que no quiere a su director general Manuel Barttlet, pero recordó que fue el Ejecutivo quien lo nombró.

"Es evidente que no quieren a Manuel Bartlett estos conservadores y muchos, y yo respeto a todos, pero hay un grupo que no quiere a Manuel Bartlett, porque la instrucción que tiene Manuel Bartlett, es más no es Manuel Bartlett, no es con Manuel Bartlett, es con el Presidente, porque Manuel Bartlett depende del titular del Ejecutivo, yo lo nombré, entonces piensan que él está viendo los contratos con Iberdrola es el intransigente, no, es que yo le estoy pidiendo que vea esos contratos, yo lo estoy exigiendo que vea eso, porque no vamos a ser cómplices de corrupción", dijo.

Durante la mañanera, el Presidente indicó que exigió al director de la CFE la revisión sobre empresas privadas, como Iberdrola porque "no vamos a ser cómplices de corrupción".

"Entonces hacen campañas en contra de los servidores públicos, no contra todos, porque a los que ven moderados fresas, a esos no los tocan, a los que ven con más definición, más cercanos a lo que piensa el Presidente, a esos les dan, pero duro", dijo.

También mencionó que su gobierno ha hecho el compromiso de que no aumente el precio de la energía eléctrica, y ha cumplido, pero que se necesita que no haya abusos "y que estas empresas no tengan contratos leoninos".

López Obrador aseguró que, al Presidente de la República, el único negocio que le importa es el negocio público.

"Yo estoy aquí para defender los intereses de los ciudadanos, del pueblo de México, no me paga, ya lo dije y lo repito, no me paga Iberdrola", dijo.

