La reforma al Poder Judicial, en la que se pretende que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces sean electos a través del voto de la ciudadanía, tiene como objetivo transformarlos en siervos de la nación, así lo sostiene el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Vamos a recurrir, en este caso, al método democrático, que sea el pueblo el que decida, para que los jueces actúen como servidores públicos, que no estén al servicio de una minoría o de un consorcio económico, financiero o de potentados, que estén al servicio del pueblo, que no le deban su cargo más que al pueblo, para que no sean empleados de nadie, sean servidores públicos, siervos de la nación", dijo.

Durante su conferencia de prensa, que tuvo lugar en Palacio Nacional, el Mandatario persistió en que el Poder Judicial se ha envilecido por el crimen organizado y delincuentes de cuello blanco, razón por la que necesita ser renovado.

"Se busca limpiar de corrupción el Poder Judicial, que salvo de dominio público, es algo sabido, aquí cada 15 días damos a conocer como jueces, magistrados, ministros protegen intereses de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco", dijo.

Agrego que no espera lograr la perfección dentro del Poder Judicial, pero señaló que la elección popular de los ministros, magistrados y jueces, es lo mejor, para que actúen con independencia.

"Es necesario una reforma al Poder Judicial y consideramos que lo mejor es que los jueces sean electos por el pueblo, jueces, magistrados, ministros, que los elija el pueblo. No hay nada perfecto, nada, no se puede pensar que se vive en una sociedad perfecta, se aspira a vivir en una sociedad perfecta", comentó.



