El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este martes que en algunos municipios del país pueda darse un reclutamiento forzado por parte de la delincuencia organizada, sobre todo de jóvenes, porque se les ha quitado ese "semillero".

"Puede darse el hecho de que haya una especie de reclutamiento forzado, una leva, por parte de la delincuencia de jóvenes", dijo López Obrador.

Al cuestionarle sobre la situación en Juárez, Chiapas, en donde fueron asesinados dos encuestadores de Morena y uno más se encuentra desaparecido, López Obrador dijo que "sí puede estar sucediendo de que las bandas de la delincuencia organizada no tengan jóvenes porque se les están quitando los semilleros, no pueden enganchar a los jóvenes".

Refirió que, como parte de su estrategia para atender la violencia, ahora los jóvenes ya tienen oportunidades de estudio y trabajo.

"Ya no es fácil que puedan los delincuentes fortalecer sus filas, ya no hay este ejército de reserva que tenían cuando los jóvenes no eran tomados en cuenta y solo los llaman "ninis" de manera despectiva, ahora los jóvenes tienen derecho a la educación y al trabajo", expresó el Presidente.

OF