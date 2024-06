El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió tras los dichos del cantante Pepe Aguilar durante una conversación con la periodista Adela Micha, en donde contó que su amigo, el expresidente de México, Felipe Calderón, le comentó un dato respecto a la guerra contra el narcotráfico.

“Yo me acuerdo que el presidente Calderón me decía me decía que '35 años más o menos, mínimo. Yo le decía, 'no me digas eso, por el amor de Dios, ¡cómo 35 años!'. Y me decía que eran datos medio optimistas”, comentó Aguilar a Micha en “La Saga”, recordándole a la periodista la charla que sostuvo con Felipe Calderón en la que el expresidente le reveló dicho dato.

Durante la conferencia matutina que se llevó a cabo en Palacio Nacional, hoy jueves 27 de junio, López Obrador expresó sobre el periodo de tiempo dicho por el intérprete: "No, es mucho. No, no, no, ya las cosas están cambiando".

"Yo creo que (Calderón) no sabía bien de lo que se trataba, creo que le dio un palazo, un garrotazo a lo tonto al avispero. Y ya lo he dicho, creo que a lo mejor no sabía quién era García Luna", mencionó al insistir en que Calderón debe informar sobre su exsecretario de Seguridad.

De nueva cuenta, López Obrador comentó que Genaro García Luna comenzó su carrera con el expresidente Carlos Salinas de Gortari “en un tiempo que hubo muchos asesinatos políticos”.

López Obrador volvió a declarar que en 2006 le robaron la Presidencia de México y que Calderón pensó que era fácil legitimarse enfrentando a la delincuencia: "Y desató más violencia. Quiso buscar legitimidad que no obtuvo en las urnas, declarando la guerra".

También acusó que en el sexenio del panista, un grupo de la Secretaría de Marina pasó a depender en los hechos, de facto, de agencias encargadas del combate al narcotráfico de Estados Unidos.

Reiteró que ayudaría mucho que Genaro García Luna, quien está preso en Estados Unidos por su relación con grupos del narcotráfico, fuera testigo protegido.

Estoy a favor de que haya testigos protegidos cuando se trata de conocer algún tema, refirió al pedir ayuda a quienes participaron en el Caso Ayotzinapa.

MC