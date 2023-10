El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, reaccionó al ser cuestionado por supuestos vínculos del aspirante a jefe de gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón. Esto, tras conmemorarse 9 años del Caso Ayotzinapa.

López Obrador dijo en su conferencia mañanera de este lunes: "Ya no puedo yo meterme en estos asuntos, yo entregué el bastón de mando del movimiento de transformación y la banda presidencial la voy a entregar a finales de septiembre".

"¿Por qué no dejamos estas cosas al pueblo? ¿Por qué pensamos que el pueblo no puede decidir? Los conservadores, ahora que no les ha funcionado nada, y no les funciona porque no quieren cambiar, quieren seguir considerando al pueblo menor de edad o considerando que el pueblo es tonto", dijo el presidente.

"Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, pero así son los conservadores, no le tienen respeto al pueblo y mucho menos quieren al pueblo. Aunque parezca increíble, son muy racistas, son muy clasistas y muy hipócritas", agregó.

Arremetió contra sus opositores. "No volteaban a ver al pueblo y en el periodo neoliberal aprobaron reformas "para perjudicar al pueblo y beneficiar a una minoría rapaz", señaló.

