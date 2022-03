El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que su libro "A la mitad del camino" es el más vendido sobre política en el país, generando tres millones de pesos en regalías.

En la "mañanera" del Palacio Nacional, AMLO explicó que reflexiona en donde y en qué invertir el monto económico que recibirá.

"Ahora me voy a rayar porque no le va a gustar a los adversarios, pero el libro que escribí, el de "A la mitad del camino" se ha vendido mucho. Es el libro más vendido sobre temas políticos sociales del país. Se han vendido más de 200 mil ejemplares, y entonces pagando impuestos, voy a recibir ahí como tres millones de pesos porque me dan el 12% de cada libro vendido", dijo.

"Lo que me dieron de anticipo pues lo parte porque me pagaron el anticipo en especie y entregué como 10 mil libros, pero aparte vendidos pues más de 200 mil entonces vamos a ver qué hacemos con ese dinero", finalizó AMLO.

IG