AMLO pide aclarar qué puede informar durante veda electoral

Ante el inicio de la veda por la consulta de revocación de mandato, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no presentó, como es costumbre en sus conferencias "mañaneras" de todos los lunes, la proyección de videos de avances de las obras de su gobierno, como Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la refinería en Dos Bocas, Tabasco, pero pidió a las instancias judiciales aclarar qué puede y no puede informar.

En Palacio Nacional, AMLO consideró que debe acotarse considerar "propagada" el que se manifieste la postura a favor de un partido o que el gobierno promueva algún partido o postura.

"Vamos a informar que no se van a transmitir los videos de siempre porque ya inicia la veda, aunque cuando se trata de obras que se están haciendo en beneficio de todos, que no tiene que ver con lo electoral, de todas formas queremos que las instancias judiciales nos aclaren qué podemos y qué no podemos informar, porque existe el concepto general de 'propaganda' y pues todo lo que tiene que ver con el gobierno, de una u otra forma, todo lo que hace puede considerarse propaganda, tenemos muchas cosas que se están haciendo".

"Yo siento que debería de acotarse lo de 'propaganda' a la participación a favor de una postura, de un partido, algo que beneficie al partido en el gobierno o que el gobierno promueva algún partido o postura, como tiene que ver en el caso de la revocación del mandato, pero como está muy general, mejor decidimos no transmitir el avance de la obra del Aeropuerto (Felipe Ángeles) ni lo de refinería (Dos Bocas) ni o de las obras", dijo.

En el salón Tesorería, el Presidente López Obrador informó que sí se presentaría la sección "¿Quién es quién en los precios de los combustibles?", por parte de Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pues consideraba que en esta información no había algo que se consideraba como "propaganda", pero pidió al Poder Judicial que también le aclare si se puede o no difundir.

"Solo también vamos a esperar lo que nos digan, pero si consideramos que nada tiene que ver el que se dé a conocer, me refiero a esta idea de no hacer propaganda lo de la sección de "¿Quién es quién en los precios de los combustibles?", entonces la vamos a presentar; si nos dicen que no es posible, entonces no (la presentaremos), pero por lo pronto aquí está", dijo.

OA