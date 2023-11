Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, aseguró que no visitará las colonias afectadas por el huracán "Otis" en Acapulco, Guerrero, y que su gira de trabajo de esta tarde será en la Base Naval de ese puerto.

"No (visitar colonias afectadas); vamos a la reunión en la base Naval de Acapulco".

Señaló que ha estado más de tres ocasiones en Acapulco desde que "Otis" devastó el puerto; "lo digo porque los adversarios politiqueros han sostenido que no he ido a Acapulco. Fui desde el primer día, recorrí todo y me di cuenta todo lo que se necesitaba para el plan de reconstrucción".

El Mandatario dijo ya empezaron a entregarse enseres domésticos a las familias afectadas por el huracán. "Hoy inicia la entrega de apoyos de adultos mayores, a personas con discapacidad, las becas, ya se están reabriendo centros comerciales, gasolinerías, ya se está avanzando con normalidad", informó.

El Presidente López Obrador señaló que mañana se reunirá con empresarios del turismo de Guerrero para tener cuando menos 35 hoteles abiertos, para abril de 2024.

FS