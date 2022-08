El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, señaló directamente a la actual gobernadora de la entidad, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por los eventos violentos acaecidos en el estado en días pasados.

El actual senador no titubeó en hacer saber ante los medios de comunicación que Marina podría estar relacionada con grupos delictivos.

Aunado a sus declaraciones, incluso recalcó que la gobernadora había incumplido promesas al narco. El ex dirigente estatal prefirió no entró en al respecto, pero sugirió que estos hechos recientes podrían tratarse de “una venganza de alguien” del crimen organizado, razón por la cual reclama al actual Gobierno del Estado la falta de cumplimiento a supuestos acuerdos.

AMLO se pronuncia ante las declaraciones

Este viernes por la mañana, en el marco de la conferencia matutina realizada desde Baja California por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, se le preguntó sobre de esta polémica declaración hecha por el senador Jaime Bonilla. Ante el interrogatorio, el presidente se mostró tranquilo y corroboró el respaldo que su gobierno se encuentra brindándole a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

“Debemos de buscar la unidad al interior de nuestro movimiento, yo en lo personal le tengo mucho afecto a Jaime, él es de los precursores del movimiento por la democracia en Baja California, cuando iniciamos él nos apoyó mucho. Siempre nos ha apoyado, le tengo afecto, le tengo respeto”, compartió López Obrador sobre Jaime Bonilla.

Asimismo, el mandatario recordó que la Marina fue electa de manera completamente democrática por el pueblo bajacaliforniano, y consideró como legal y legítimo el ejercicio de su gobierno. “No está sola, que el gobierno federal la va a apoyar siempre”, señaló sobre el respaldo que le brinda a la dirigente estatal.

Sobre la funcionaria, prosiguió mencionando que la considera “una mujer buena, íntegra, con principios, que ha enfrentado muchas adversidades y ha actuado con aplomo con rectitud y el presidente de México la apoya y todo el gobierno, que no haya duda. No debemos confundir las cosas, esto no es de amiguismo, ni de influyentismo, ni de nepotismo, mucho menos de corrupción. Aquí tenemos que ser fieles al pueblo y por encima del interés personal por legítimo que sea, siempre debe estar el interés del pueblo, el interés general”, con lo que dejó claro que cuenta con su completo respaldo.

Andrés Manuel negó rotundamente que la gobernadora de Baja California mantenga nexos con el crimen organizado, y aseveró que no existen pruebas de que haya habido un pacto entre ellos.

De la misma manera, recordó el derecho a la libertad de expresión de todos y sobre lo expuesto por el senador Jaime Bonilla hace unos días.

“Las diferencias también son válidas, que cada quien se manifieste”, expresó.

Sugiere intento de desestabilización

Por otro lado, con respecto a la violenta jornada vivida en Baja California y otros estados del país, como Colima, Guanajuato y Jalisco, el mandatario nacional calificó estos hechos como “propagandísticos con propósitos políticos” para enviar el mensaje de que el país está en llamas.

De acuerdo con él, estos habrían sido presuntamente planeados para buscar afectar el proyecto de la 4T (Cuarta Transformación).

“De lo que no tengo duda es de que hubo propaganda por parte de los grupos que llevaron a cabo estas acciones del crimen organizado y también propaganda del conservadurismo”, señaló el mandatario.

El mandatario nacional señaló que los hechos violentos registrados en Baja California están más vinculados a fines propagandísticos "con fines políticos". ESPECIAL

Luego de esta jornada violenta, la gobernadora de Baja California se pronunció al respecto, y emitió un rotundo mensaje para asegurar que en el estado todos los delitos tendrán consecuencias.

“Lo que debe quedar muy claro es que en Baja California el que la hace, la paga”, mencionó María del Pilar después de reconocer y lamentar las jornadas de violencia registradas en los últimos días.

Es menester recordar que de acuerdo con datos oficiales, en Baja California se registraron un total 36 hechos criminales, y 25 vehículos incendiados en distintos puntos. En el caso de Tijuana se presentaron 15 incendios, en Mexicali 3, en Playas de Rosarito 3, en Tecate 2 y en Ensenada otros 2.