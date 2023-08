En la mañanera de hoy jueves 10 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, conocido por sus declaraciones contra grupos del crimen organizado.

"Primero, lamentar mucho este hecho, enviar nuestro pésame a los familiares del candidato, también al pueblo de este hermano país de Ecuador. Son momentos muy difíciles, lamentables y también hechos reprobables, muy dolorosos, nosotros lo padecimos, lo sufrimos cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio, muchos deben de recordar en sus momentos tristes y de angustia, miedo o de temor, por eso lamentamos mucho que esto haya pasado en Ecuador. Enviamos un saludo afectuoso", dijo López Obrador en Palacio Nacional.

La agresión a balazos ocurrió la tarde de ayer miércoles a la salida de un mitin político en Quito, a días de que se lleven a cabo las elecciones generales de ese país, y en medio de una ola de violencia que azota al país.

En la mañanera, López Obrador afirmó que "no hay elementos" que sostengan la versión de que el Cártel de Sinaloa estuvo detrás del asesinato de Fernando Villavicencio.

"No me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos. Son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas, no hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas", declaró.

Fernando Villavicencio fue un periodista de investigación de 59 años que era candidato para las elecciones de Ecuador del próximo 20 de agosto. Ayer recibió varios disparos cuando salía de una escuela de la capital, donde había encabezado un acto días después de denunciar amenazas de un líder criminal ligado al Cártel de Sinaloa.

*Con información de EFE y AP

