Al manifestar que "forman parte de la historia", el Presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que los guerrilleros Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas aparezcan en los nuevos libros de textos gratuitos de la SEP.

El jefe del Ejecutivo federal también justificó que ambos maestros rurales hayan tomado las armas en Guerrero al afirmar que se padecía de gobiernos autoritarios, en donde no había libertades y se reprimía a campesinos en esa entidad.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal destacó que en la sala Daniel Cabrera de Palacio Nacional hay fotografías de ambos guerrilleros.

"Tiene ver con libros de maestros donde explica sobre la historia política de los movimientos opositores, de los movimientos guerrilleros en México, pero es para maestros. Pues eso, yo también lo he escrito. Bueno, aquí, en la sala Daniel cabrera (hay fotografía de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez), ya les comentaban, ahí están porque forman parte de la historia.

"Tuvieron que tomar las armas porque se padecía de autoritarismo, como lo hizo el cura Hidalgo, que era un sacerdote bueno, tan bueno y tan pacifista, que estando las fuerzas insurgentes aquí en el Cerro de la Cruces y para tomar la ciudad decidió no hacerlo porque calculó que iban haber muchos muertos y prefirió no tomar la ciudad. Bueno, pues, ese cura, bueno, rebelde, pues llamó al pueblo de México a liberarse; Madero, llama a tomar las armas al pueblo de México y era pacifista, un hombre bueno y ¿por qué Genaro Vázquez Rojas, por qué Lucio Cabañas (tomaron las armas)? Porque no había libertades, se reprimía a los campesinos en Guerrero y hay que explicar eso y eso es la historia", dijo.

El pasado 22 de julio, El Universal reveló que guerrilleros como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, entre otros, son exaltados y sus movimientos romantizados en "Un libro sin recetas para la maestra y el maestro Fase 6", que comenzará a distribuirse entre las y los docentes de secundaria al inicio del ciclo escolar 2023-2024, que arrancará el próximo 28 de agosto.

