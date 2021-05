AMLO garantiza que liberarán a los 95 normalistas detenidos en Chiapas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confió en que los 95 estudiantes de la Normal Rural Mactumatzá, Chiapas, detenidos el pasado 18 de mayo en un operativo de desalojo en una caseta de cobro de Chiapa de Corzo, sean liberados.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador llamó a los normalistas a luchar sin violencia y "tener mucho ojo" con los provocadores, porque siempre hay gente interesada, seudo líderes, que buscan una negociación a cambio de dinero y los jóvenes no lo saben.

"Tengo la información que ya se están liberando a los muchachos, mujeres y hombres, creo que se van a liberar a todos porque hay la voluntad de que se dialogue y se llegue a un acuerdo. Nada más mi recomendación es que no se use la violencia, ni de parte de los que protestan ni de parte de la autoridad, no a la violencia", señaló López Obrador.

Explicó que de acuerdo con la información proporcionada por el gobierno de Chiapas, los jóvenes tiraron bombas y eso no está bien".

"No hay que tirar bombas, no hay que tirar piedras, no hay que luchar con violencia. Lo más eficaz es la no violencia, la resistencia civil pacífica, como lo hizo Gandhi, Mandela, Luther King, no a la violencia", expresó.

Señaló que su gobierno nunca reprimirá al pueblo y a los jóvenes, "pero todos tenemos que actuar de manera responsable y mucho ojo con los provocadores, porque siempre hay gente interesada".

Refirió que hace unos días, dos mujeres jóvenes en Puebla participaron en una toma: "Pasa la caseta el tráiler, abren la puerta de atrás, se suben las muchachas y el tráiler sigue y se lanzan, saltan, y pierden la vida porque se golpean las cabeza".

"Están las investigaciones abiertas para detener al chofer, se habla con las familias y las mamás cuentan que en la escuela hay grupos que obligan a ir a esos actos a otros estudiantes porque si no, no tendrían derecho de ir al comedor u a otros beneficios, es muy doloroso eso", apuntó AMLO.

GC