A través de un comunicado, el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, indicó que México no se encuentra para "cortinas de humo" y que la visita entre el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden debe ser "de muchísima seriedad". De acuerdo con Espinosa Cházaro, los temas prioritarios que debe atender el Presidente son migración; tráfico de armas y la gran inflación que hoy tienen México y Estados Unidos.

"El Presidente puede ir y decir a los mexicanos: ‘Los voy a defender’ ¡No es ninguna concesión graciosa, es su obligación! Pero no solo a los migrantes que están en los Estados Unidos, sino también a quienes aquí padecemos una inseguridad histórica como nunca la había habido... el Presidente López Obrador tiene que dar resultados no solo al sector económico sino a todos los mexicanos", precisó.

Y agregó: "Ojalá que el Presidente López Obrador no desperdicie la oportunidad de esta visita porque hace muy pocas al extranjero. La mañanera no le permite salir a traer inversión, está dando discursos todos los días en México en vez de ir al mundo a decir: ¡Vengan a invertir!". Por su parte, el diputado Miguel Torres, también del PRD, advirtió que el hecho de que las remesas se están incrementando y sean el sostén de nuestra economía, también nos habla de que la política económica mexicana no es la adecuada.

"Y, en este sentido," continuó, "en lugar de buscar soluciones a fondo, el Presidente se ha dedicado a crear cortinas de humo para que la gente no hable de los problemas en el país y, sobre todo, las relaciones con Estados Unidos". Lamentó que el Gobierno de México esté buscando un programa de empleo temporal con los Estados Unidos, cuando, aseguró, la raíz del problema la tenemos aquí.

"La desconfianza de los inversores extranjeros provoca la pérdida de empleos y la gente busca una alternativa, una opción en Estados Unidos. ¡Ahora resulta que se está buscando solucionarles la manera de ingresar a Estados Unidos en lugar de construir oportunidades aquí en nuestro país!", reprochó.

Finalmente, Espinosa Cházaro precisó que, del enfoque de esta reunión dependen las señales que se envíen a los mercados.

"Estamos hablando de jefes de Estado que -dado el tráfico comercial que ambas naciones generan- representan economías importantísimas; de ahí la insistencia de que no sea una visita de puntadas, comentarios, chascarrillos y simplonadas. ¡Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, y hay muchos pendientes! Necesitamos inversión, y ésta se gana difundiendo confianza", concluyó.

