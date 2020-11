AMLO donará su aguinaldo para atender la pandemia de coronavirus

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) oficializó mediante decreto la entrega del aguinaldo equivalente a 40 días de salario a los burócratas a partir del próximo nueve de noviembre.

Detallan asimismo que el monto que reciba el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), será devuelto a la Tesorería de la Federación (Tesofe) para ser utilizado en la atención de las necesidades derivadas de la emergencia sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus, según se establece en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Lo anterior, en congruencia con los principios de austeridad republicana que ha establecido la presente administración bajo su cargo.

"A fin de ser coincidente con las medidas de austeridad que he venido impulsando, he tomado la decisión de reintegrar a la Tesorería de la Federación el 100% del monto que reciba por concepto de aguinaldo y gratificación de fin de año en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, y que históricamente equivale a 40 días por esos conceptos, para que se destinen a dar atención a las necesidades derivadas de la emergencia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, he tenido a bien emitir el siguiente", se expone.

