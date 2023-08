Tras expresar que "yo creo que cerró un ciclo" por la renuncia de Karla Quintana como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los trabajos en la búsqueda de personas no dependen "de una compañera".

Sobre la razón de la salida de Quintana por "los contextos actuales", el Presidente mencionó que pudo ser por el censo de desaparecidos "o la búsqueda que se está llevando a cabo en todos lados y en la que está participando mucha gente".

En su conferencia mañanera de este jueves 24 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador envió un mensaje a los familiares de personas desaparecidas y a los colectivos de búsqueda: "No se preocupen, estamos avanzando en la búsqueda, no depende de una compañera, por responsable que sea, por eficaz que sea, por comprometida que sea, depende de todos y somos muchos los que estamos trabajando en esto".

Refirió que habló con Alejandro Encinas de la salida de Quintana, quien estuvo de acuerdo: "Se respeta, ya cerró un ciclo".

"Ella decidió renunciar y se le aceptó y se le reconoció su participación en varios años que estuvo a cargo de esta búsqueda de desaparecidos", dijo López Obrador.

López Obrador insistió en que "se está avanzando mucho en la búsqueda de desaparecidos, como nunca se ha hecho, se ha avanzado y se va a seguir avanzando".

Aseguró que el tema de personas desaparecidas ya no es solo un asunto de una Comisión, sino de todo el Gobierno.

Insistió en que su gobierno es el que más ha dedicado presupuesto para la búsqueda de personas.

"Ya cerró un ciclo, o no está de acuerdo con una estrategia que se está llevando a cabo, es hasta honesto, no, decir 'renuncio'. Malo es cuando, tampoco malo, yo diría deshonesto, que esto no es de buenos y malos (...)" expresó al decir que es deshonesto seguir en un proyecto con el que no se está de acuerdo.

López Obrador refirió que habrá un informe de Alejandro Encinas sobre la búsqueda de desaparecidos, tras la renuncia de Quintana, además de un informe del Caso Ayotzinapa, que cumple 9 años en septiembre.

