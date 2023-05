El Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró este martes que después de que concluya su sexenio continuará el proceso de transformación, aunque con otro lenguaje, e incluso, advirtió, puede que se dé un "corrimiento al centro".

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que pondrá orden antes de que concluya su gobierno y que "le limpiará el camino" a su sucesor para "facilitarle las cosas", y acusó además que sus opositores conservadores "cuentan los días" para que termine su gobierno.

"Están esperando que me vaya, cuentan los días, puede que haya un corrimiento al centro, no sé si habrá mañaneras o se vaya a polarizar esto": AMLO pic.twitter.com/1zCPabUIZB — Literal México (@literalmexico) May 9, 2023

"Vamos a poner orden antes de que terminemos, porque ellos están, no sólo ellos, otros, están esperando que termine nuestro gobierno, cuentan los días, y también están equivocados porque la transformación va a continuar, yo ya no voy a estar, yo me voy a jubilar, me retiro, pero esto es un proceso que se echó a andar, ¿quién lo va a detener?"

"Pero si ellos albergan la ilusión de que ya va a terminar el gobierno nuestro, y sí puede ser que haya un corrimiento al centro, porque además cada quien tiene su estilo, decía don Daniel Cosío Villegas, el estilo personal, quién sabe si habrá mañaneras, quién sabe si se hagan denuncias así, quién sabe si se vaya —como dicen los conservadores— a polarizar, que no es polarizar, es politizar, pero ellos le llaman polarización, quién sabe, pero estoy seguro de que va a continuar la transformación", declaró López Obrador.

Mencionó una continuación del proceso de transformación "con otro lenguaje", pero afirmó que se continuará con el cambio.

"Puede ser que con otro lenguaje. Van a hablar más rápido que yo, yo no hablo de corrido, no se van a comer las 's', no las van a decir demás, pero en esencia va a continuar la transformación", expresó.

JM