AMLO derogará por completo la Reforma Educativa: Moctezuma

En materia educativa, el gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador, derogará por completo la Reforma Educativa, en cuanto se tenga un nuevo marco jurídico, así lo aseguró Esteban Moctezuma Barragán, quien fungirá como próximo secretario de Educación Pública.

Para preparar la nueva ley, Moctezuma Barragán afirmó que se llevarán a cabo las consultas debidas, y serán amplias. "Esto quiere decir que van a participar los maestros, los padres de familia, las autoridades educativas, estatales y federales, los integrantes de los consejos de participación ciudadana en las escuelas", dijo.

El ex secretario de Estado, en el sexenio de Ernesto Zedillo, indicó también que López Obrador pretende que no lleve a cabo otra reforma como la educativa sin la consulta ciudadana.

"Una vez que sea presidente electo, podremos tener un contacto directo con las diferentes instituciones y la consulta se iniciaría de inmediato en todo el país".

El posible siguiente titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) también observó que la Ley del Servicio Profesional Docente es la que más ha causado problemas. "Se van a hacer todos los cambios jurídicos necesarios, no puedo decirles cuáles porque para eso queremos la consulta, para tener una discusión profunda de estos cambios", anotó Moctezuma Barragán.

"En el sistema educativo se han venido recogiendo muchas experiencias y prácticas muy valiosas que no son exclusivas de la Reforma y no por eso van a dejar de existir, como la evaluación, la evaluación no empezó con la Reforma, de hecho inició atrás y ningún maestro está en contra de ser evaluado, pero no es adecuada porque la vincularon a cuestiones laborales", sostuvo.

En conferencia de prensa, los probables titulares del gabinete en los rubros de Educación, Cultura, Función Pública, y Desarrollo Social, ofrecieron un corte de caja de la reunión que sostuvieron este sábado con Andrés Manuel López Obrador.

Alejandra Frausto Guerrero habló sobre el proyecto del Centro Cultural que el próximo gobierno pretende establecer en lo que aún es la casa presidencial, Los Pinos. Aclaró que tienen muchas propuestas de cómo llevarlo a cabo, y la más votada hasta ahora es la de un complejo que sirva como representación de todos los estados de la República.

En ese sentido, quien puede convertirse en la próxima secretaria de Cultura federal precisó que pedirán en Los Pinos una cita para poder evaluar qué proyecto es más conveniente implementar, para utilizar las instalaciones actuales y no generar un gasto mayor al darle su nuevo uso.

SA