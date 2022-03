AMLO demostrará que hace 40 minutos de camino al nuevo aeropuerto

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que ya no planea dormir en el nuevo hotel que se construyo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), porque le hace falta certificación. Sin embargo, aseguró que hará 40 minutos del Zócalo al nuevo complejo aeroportuario.

En Palacio Nacional, AMLO adelantó que el próximo lunes se levantará a las 4:00 de la mañana, para salir una hora después de Palacio Nacional y encabezar a las 6:00, en el nuevo aeropuerto, la conferencia del gabinete de seguridad y su continuación, la "mañanera" y la inauguración del aeropuerto.

"Ya no me voy a ir a dormir allá, no, porque está terminado el hotel, pero no está certificado. Es un procedimiento y no quiero verme influyente, además me voy a dormir aquí porque les voy a demostrar que voy a hacer media hora desde aquí hasta el aeropuerto, bueno, media hora, 40 minutos, porque me voy a ir a las 4:00 de la mañana … No, a las 4:00 no, a las 4:00 me voy a levantar, pero me voy a ir como a las 5:00 para estar como a las 6:00 allá. Entonces me voy a quedar aquí, allá nos vamos a ver a las 7:00, va a haber la conferencia y yo voy a estar a las 6:00 en la reunión de seguridad" dijo AMLO.

"Ya está terminado el hotel, está muy bien, lo que pasa es que hace falta una certificación y dije `no, no, no´ y como leí el comentario de Joaquín (López-Dóriga) que me dio risa -que no hay que perder el sentido del humor- que me voy a llevar dos horas en llegar y que por eso me voy a dormir un día antes, pues no, voy a dormir aquí y voy a hacer como media hora, 40 minutos", declaró.

AMLO dormiría en hotel del AIFA

Ayer martes en Palacio Nacional, AMLO informó que el próximo domingo 20 de marzo dormiría en el hotel que construyó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, para encabezar la inauguración el día siguiente el complejo aeroportuario.

"Me voy a dormir a Santa Lucía, al aeropuerto, al nuevo hotel, ahí voy a dormir para estar temprano en la mañanera, que se va a llevar a cabo en Santa Lucía, la mañanera, y ahí va a ser también la conferencia el lunes, y luego de la conferencia ya se entrega por parte de la Secretaría de la Defensa el aeropuerto", concluyó AMLO.

