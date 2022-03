AMLO niega injerencia en suspensión de actividades de Sandra Cuevas

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró durante la "mañanera" de hoy que no tiene nada que ver con la suspensión del cargo de Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

En la conferencia matutina de hoy, AMLO desmintió lo que dijo Sandra Cuevas en una entrevista a medios nacionales sobre que mandaba a desaparecer a periodistas.

"Ayer estaba viendo, no sé porqué la detuvieron, mas que nada le suspendieron el cargo a la jefa delegacional, la alcaldesa Sandra Cuevas, pues la escuché en una declaración nada más decirle que yo no tengo que ver absolutamente nada y que además, pues con todo respeto, está mintiendo porque dice que yo mando a desaparecer a periodistas, porque se pasan".

"No va a probar nada, lo que quiero decirles es que no se mide la señora, pero no solo es ella, por eso no podemos quedarnos callados, porque es la podredumbre del conservadurismo", dijo.

Imponen medidas cautelares contra Sandra Cuevas

El pasado 14 de marzo, una juez de control del Reclusorio Norte impuso medidas cautelares a Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, esto por las acusaciones que enfrenta por los delitos de privación de la libertad, abuso de autoridad y robo.

De esta manera, se le ordenó suspender sus actividades como alcaldesa, no puede salir del país y deberá acudir a firmar cada dos meses.

La defensa de Cuevas solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que se reanudará la audiencia el próximo jueves, detalló la fiscalía capitalina.

Sandra Cuevas señaló que aún no rinde su declaración: "lo haré el próximo jueves 17 de marzo, 8 am; sin embargo, la Jueza consideró necesario imponer algunas "medidas cautelares para los siguientes 3 días".

GC