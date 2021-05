AMLO defiende a Claudia Sheinbaum: “Es incorruptible”, dice

A poco más de una semana del accidente de la Línea 12 en el Metro de la CDMX, donde fallecieron 26 personas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó que Claudia Scheimbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, es una persona incorruptible, y aseguró que será el peritaje el que demuestre si lo que ocasionó este accidente fue el mal trabajo de la constructora o la falta de mantenimiento.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, AMLO indicó que desconoce los motivos que llevaron al gobierno capitalino a escoger a la empresa noruega DNV para llevar a cabo el peritaje del accidente en la estación Olivos, pero aseguró que se escogió "lo mejor" y reiteró que en este caso no habrá impunidad para nadie.

"Lo que puedo decir es que es una gente honesta, incapaz de mentir, y que el peritaje se va a ajustar a lo que se necesita para conocer la verdad, estoy seguro de eso. No conozco las características de la empresa, pero creo que la jefa de gobierno sabe de estas cosas, es profesional y escogió lo mejor seguramente y lo más importante aquí es que Claudia es incorruptible, incorruptible", dijo AMLO.

"A los familiares de las víctimas, ella personalmente los está atendiendo y estoy seguro de que pronto vamos a tener ya el dictamen para saber que falló, si hizo mal el trabajo la constructora, si eso fue lo que originó la catástrofe, la desgracia, si fue por falta de mantenimiento, si fueron hundimientos que provocaron que se fracturara la pieza, la ballena de acero, cómo es que se venció. Todo eso se va a saber, y se va a saber quiénes son los responsables, y no habrá impunidad para nadie", aseguró.

En Palacio Nacional, López Obrador señaló que a diferencia de administraciones pasadas, su gobierno no fue impuesto por potentados y por aquellos que se sienten dueños de México, sino que fue puesto por el pueblo, por lo que, manifestó, no puede fallarle al pueblo, a pesar de que se enojen "los fifís".

"A diferencia de antes, y eso es lo bueno de la democracia y nosotros estamos aquí por voluntad del pueblo, no estamos aquí por la decisión de grupos de intereses creados, no los pusieron a que los potentados, los que se sienten dueños de México, nos puso aquí al pueblo y es nuestro amo, el pueblo, los ciudadanos, no podemos fallarle al pueblo aunque se enojen los fifís, ya se van a ir serenando poco a poco", agregó.

GC