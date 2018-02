AMLO defiende a Alfonso Romo

El precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT) a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, apuntaló al empresario Alfonso Romo como su próximo jefe de gabinete, de ganar las elecciones.

Luego de un encuentro con empresarios en Monterrey, Nuevo León, el tabasqueño fue cuestionado sobre si sería Romo su jefe de gabinete. “Pues claro que sí, Alfonso Romo es un empresario ejemplar, es un empresario que nosotros respetamos mucho. Yo le agradezco, en lo personal, que fue de los pocos empresarios que ha decidido apoyarnos a pesar de la guerra sucia”, respondió.

López Obrador aprovechó para defender al empresario regiomontano –quien es su estratega de campaña– de una publicación del diario estadounidense The Wall Street Journal, en la cual lo señalan de opacidad y de dejar dudas sobre su responsabilidad ética.

"Muchas veces esos periódicos inventan noticias, ese periódico en particular, The Wall Street Journal, yo le tuve que demandar porque me difamó, de modo que no por provenir del extranjero una noticia es veraz".

Señalamiento

Alfonso Romo, coordinador del Proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador, no es el mejor ejemplo de ética empresarial, pues al menos una operación con su empresa Seminis, dejó dudas sobre su compromiso con la transparencia y la responsabilidad ética, señala un artículo de The Wall Street Journal titulado How to Get Rich Quick in Mexico (Cómo hacerse rico rápido en México).

Con información de SUN y Notimex