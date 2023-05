Ante la disolución del Parlamento que ordenó el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en medio del juicio político en su contra, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que no haya inestabilidad y violencia política.

En conferencia de prensa "mañanera", López Obrador señaló que en caso de que se pudieran dar enfrentamientos, la embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur ya está pendiente para atender a los connacionales que se encuentren en el país sudamericano.

"No creo yo que haya inestabilidad y además no lo deseo. Ojalá y los hermanos ecuatorianos puedan resolver esto así, con este procedimiento. Si se va a convocar a nuevas elecciones, pues que participen todas las fuerzas políticas y no creo que haya violencia política".

"En el caso, vamos a estar pendientes de que se den enfrentamientos, pues ya nuestra embajadora seguramente está atendiendo a nuestros paisanos en Ecuador, nuestra embajadora Raquel Serur, una maestra filosofa, de los mejor que tenemos, hablando del Servicio Exterior. Ella está pendiente y vamos a darle seguimiento al proceso", dijo.

Este miércoles, el presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, decretó en medio del juicio político en su contra la denominada "muerte cruzada", que disuelve la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, y convoca elecciones generales anticipadas, de modo que gobernará mediante decretos hasta que asuma su sucesor.

En un mensaje a la nación, Lasso anunció esta medida contemplada en la Constitución ecuatoriana de 2008 por "grave conmoción interna y política", después de haber comparecido el martes ante la Asamblea para realizar su alegato de defensa ante la acusación formulada por la oposición por un presunto delito de peculado (malversación).

