Al reiterar que no se pueden hacer "juicios sumarios", el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a esperar a los resultados de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las denuncias contra el expresidente Enrique Peña Nieto por presuntos actos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, pues manifestó que no es un proceso que se pueda llevar "de la noche a la mañana" y confió que la Fiscalía está ateniendo "bien" este caso.

En conferencia de prensa "mañanera", el jefe del Ejecutivo federal confió que en su momento la FGR informe sobre este caso.

"Nosotros aclaramos que son procesos a cargo de la Fiscalía General y que no podemos hacer juicios sumarios. Hay que esperar que se lleven a cabo las investigaciones y no adelantarnos, esperar para que, si se requiere, se presenten las pruebas y la Fiscalía resuelva en definitiva. Pero es un proceso, no se puede llevar a cabo la noche a la mañana. Estoy seguro que la Fiscalía lo está atendiendo bien y que en su momento nos van a informar sobre el caso de las denuncias contra el presidente Peña Nieto", declaró López Obrador.

OA