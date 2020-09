AMLO afirma que procurará no opinar sobre cuestiones políticas y electorales

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que procurará no opinar en cuestiones políticas o electorales, y afirmó que solo ejercerá su derecho de réplica cuando haya alusiones personales.

En conferencia de prensa en el salón Tesorería, el titular del Ejecutivo federal señaló que por las opiniones que ha emitido sus adversarios se enojan con él. "Voy a procurar no opinar de cuestiones políticas, electorales, porque se enojan también mis adversarios. Solo cuando haya alusión personal, que diga 'el Presidente Andrés Manuel López Obrador...' pues ahí voy sí voy a ejercer mi derecho de réplica, pero si no dicen nada, yo no contesto", comentó en Palacio Nacional.

