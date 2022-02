AMLO acusa a Carmen Aristegui de participar en campaña en su contra

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremetió otra vez contra los periodistas como Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola luego de señalarlos como partícipes de una campaña en su contra tras la publicación de un reportaje sobre la lujosa mansión en la que vivió su hijo José Ramón López Beltrán y su esposa, Carolyn Adams, en Houston, Texas, propiedad de un contratista de la petrolera Baker Hughes.

La periodista Carmen Aristegui, en respuesta, lamentó que AMLO continúe "con esa perspectiva de atacar, agredir y pretender aniquilar las voces de periodistas críticos".

El Presidente, dijo, pretende "aniquilar las voces, desacreditar las voces, no es creyente de la libertad de expresión ni de la prensa libre''.

Señaló que López Obrador, en su opinión, está haciendo uso "del poder que se le otorgó para otra cosa" y no para construir democracia "todo lo que se esperaría de un gobierno de la República, usar el tiempo, los recursos, el poder, para eso".

"Dice que soy deshonesta y si el Presidente dice que soy deshonesta yo le digo que el deshonesto es él porque está haciendo afirmaciones falsas, injuriosas en contra mi persona, el Presidente dice que soy mentirosa, yo le digo que el mentiroso es él porque está afirmando cosas que no se sostienen".

Sobre la publicación a la que se refirió López Obrador en su conferencia "mañanera", Aristegui comentó "de eso se trata el periodismo, de que se presenten elementos de información que requieren seguir abundando con más elementos para seguir esclareciendo cosas que son importantes para la sociedad desde mi punto de vista".

Por último, mencionó que era destacable que el mismo director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, asistiera a la conferencia mañanera de este miércoles "para explicar con información oficial lo que se tenga que explicar, pero también otra cosa que también está ocurriendo simultáneamente es la virulencia del presidente de la República, la agresividad del presidente de la República en contra de periodistas, o de mi caso que es el que puedo defender y defender en términos de mi propia trayectoria y visión de las cosas".

Asegura AMLO que no conoce a ningún directivo de la petrolera Baker Hughes

Ante la polémica por el reportaje sobre la lujosa mansión en la que vivió su hijo José Ramón López Beltrán y su esposa, Carolyn Adams, en Houston, Texas, propiedad de un contratista de la petrolera Baker Hughes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no conoce a ningún directivo de esa empresa petrolera, pues, señaló que "por lo general" no recibe a quienes buscan contratos con Pemex y con otras empresas del Estado mexicano.

En conferencia de prensa "mañanera", AMLO afirmó que este reportaje es una calumnia, un escándalo sin fundamento y una campaña de desprestigio, no en contra de su hijo mayor, sino "en contra mía".

"Se hizo todo un escándalo de José Ramón y su esposa, toda una calumnia, todo un escándalo, sin fundamento, una campaña de desprestigio. Claro no en contra de José Ramón, lamentablemente los hijos de uno, tienen que pagar lo que hacen sus padres y como mi trabajo es enfrentar a la mafia del poder, y llevar a cabo junto con otros mexicanos un proceso de transformación, pues no es en contra de él de manera directa, aunque los dañan, es contra mía".

"Le pedí a Octavio (Romero Oropeza, director general de Pemex), que explicara quién es esta empresa que yo no sabía de ella, no conozco a ninguno de esos directivos, pero no solo de esa empresa, de todas las empresas, conozco a los empresarios de México, esas son empresas pues son del mundo del petróleo, y no conozco a ninguno directivo. Por lo general no recibo a quienes buscan contratos con Pemex y con otras empresas del Estado mexicano", aseveró.

En Palacio Nacional, acusó de esta supuesta campaña en su contra a Claudio X. González, a los periodistas Carmen Aristegui, y a Carlos Loret de Mola y a Mario Amparo Casar, presidenta Ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización que dio a conocer el reportaje, junto con Latinus.

"Es Claudio X. González, porque se sentían los dueños de México, con periodistas deshonestos como Carmen Aristegui, periodistas no solo deshonestos, corruptos y mercenarios, capaces de inventar cualquier situación como Loret de Mola; la señora que está con Claudio X. González que pertenece al grupo de Aguilar Camín, María Amparo Casar.

"Afortunadamente siempre, como decía el poeta Díaz Mirón, he salido de la calumnia ileso, por eso muy importante la deshonestidad, no se puede transformar un régimen de corrupción, de privilegio, no se puede enfrentar sin autoridad moral. La honestidad es el escudo que protege, si no fuese eso, si yo estableciera relaciones de complicidad con dirigentes, empresarios, políticos, no tendría autoridad moral, ni tendría autoridad política y no podría llevar a cabo, junto con muchas otras mujeres y hombres, un proceso de transformación, como el que está en marcha, porque me tendrían agarrado, no podría yo hablar, no sería libre", dijo.

OA