AMLO: Suspensión sobre quesos y yogurt fue para cuidar salud del pueblo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la decisión de Profeco de sacar del mercado 23 productos lácteos- quesos y yogures por no cumplir las normas de calidad-, no tiene como objeto perjudicar a las empresas, sino cuidar la salud del pueblo.

"Hay que buscar que se informe esto, diálogo siempre habrá, no es el propósito perjudicar a la empresas, pero tenemos que cuidar la salud del pueblo".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo explicó que en la industria hay mucho fraude, porque no usan los ingredientes que se deben de utilizar para estos alimentos. "Por eso el nuevo etiquetado, ya no es con moche... Hay empresas muy buenas que cuidan la calidad de lo que producen, otras que no", dijo el Mandatario.

OF