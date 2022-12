En la “mañanera” de este viernes desde Palacio Nacional, la última de este 2022, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó sus deseos para los mexicanos en 2023.

En el Salón Tesorería, el Mandatario del Ejecutivo también señaló en la “mañanera” que es un diálogo circular "completamente libre" en donde "no hay censura en general, pero eso no significa que lo que aquí se dice es la verdad absoluta y que no queremos convertir estas mañaneras en un tribunal ni de juicios sumarios ni mucho menos de linchamientos políticos", indicó.

"Tenemos el derecho de manifestarnos y de señalar y presentar pruebas aquí y en los ministerios públicos, ¿no?

"También para que terminemos el año con esa convicción, ¿no?, de que se puede mencionar muchos nombres, pero eso no significa que ya son culpables. Y, además, todo mundo tiene derecho a la defensa y a la réplica", añadió.

Los deseos de López Obrador para 2023

"Y yo les deseo a ustedes lo mejor. La verdad, la verdad, sí quiero que la pasen muy bien este fin de año. Y deseo que, a todas, a todos nos vaya bien, a ustedes y a todo el pueblo de México, mujeres, hombres, amigos, adversarios, a todos”, expresó.

"¿Y qué deseo? Pues dos cosas: que tengamos salud y felicidad. Hay muchas otras cosas, pero con la salud, con eso tenemos, y la felicidad, que seamos muy felices. Y muy buen año", compartió.

