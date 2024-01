Durante la conferencia matutina de este lunes 8 de enero, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, generó controversia al referirse a Salma Luévano, una diputada trans y militante de Morena, como "un señor vestido de mujer", esto tras intentar defenderse tras la circulación de un video el fin de semana que compartió López Doriga en el que Luévano saludaba al Presidente con un beso, y quien pareció alejarse de manera incómoda, así lo aseguró el periodista en dicha publicación.

La diputada, al reaccionar a las declaraciones de López Obrador, afirmó en redes sociales que el mandatario federal estaba al tanto de su identidad como mujer trans. Este episodio ha avivado el debate sobre el respeto a la identidad de género y ha suscitado reacciones divididas en la opinión pública y la esfera política.

Ante la polémica, Salma Luévano respondió a las declaraciones y a través de un video publicado en sus redes sociales, donde expresó que su gesto de acercamiento fue para solicitar una audiencia al Presidente y discutir temas relacionados con la agenda LGBTTTIQ+, reafirmando su compromiso constante con los derechos humanos de la comunidad.

"En ese evento me le acerco para solicitarle una audiencia en la cual le expuse la gran importancia de avanzar en los temas de la diversidad y me dijo que claro que sí, me saluda de abrazo y de beso como siempre lo ha hecho cuando hemos tenido ese acercamiento, y ya se iba cuando lo regreso para decirle con quién veía el tema", dijo Salma.

La diputada trans, Salma Luévano, también dirigió críticas hacia el periodista Joaquín López-Dóriga, a quien calificó como "nefasto".

"Tu estúp... ignorancia y cochino cerebro te hace creer que todos son de tu condición", se refirió al periodista.

En la publicación del video compartió un mensaje mencionando que seguirá luchando por los derechos humanos.

“A todos los medios de comunicación y a todo México les digo FUERTE Y CLARO., seguiré luchando incansablemente por los derechos humanos. En mi acercamiento con el presidente @lopezobrador_ le solicite una audiencia para hablar de nuestra agenda y deuda histórica #LGBTTTIQA +”, escribió en su tuit.

Con información del Universal

MF