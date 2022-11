Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, fue propuesto por el Presidente López Obrador, para ocupar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), puesto que la embajadora Alicia Bárcena pidió no ser postulada.

En palabras de AMLO, Esquivel es un economista altamente preparado, doctor en Economía, se graduó en Harvard, y desempeñando su cargo en Banxico a llevado al país a una buena situación económica, con potencial de crecimiento.

El Presidente anunció a través de conferencia en Palacio Nacional que su primera opción, la embajadora Bárcena tiene un asunto familiar por el que pide no ser candidata, lo que los llevó a su segunda opción, la candidatura de Esquivel.

"La habíamos propuesto a ella, pero tiene un asunto familiar, ella está casada con un amigo chileno, a lo mejor voy a cometer una indiscreción, pero no es nada que no pueda saberse; él anda mal de salud y ella decidió, no participar".

"Si la habíamos propuesto para eso, pero ella nos envió una carta pidiendo que comprendiéramos su situación y la abrazamos, que su esposo se recupere, porque ella es una profesional, conoce el desarrollo de América Latina, estuvo en la ONI y tiene una trayectoria importantísima de inobjetable honestidad y rectitud, estuvimos viendo, porque si importa que México tenga esta representación".

Señaló que los secretarios de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y el Canciller Marcelo Ebrard son los encargados de promover la candidatura de Esquivel para el BID.

