El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que debido a la saturación de la carretera 57, su gobierno no descarta retomar el proyecto de construcción del tren México-Querétaro, el cual fue cancelado en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador indicó que ya ha hablado sobre el tema con Jorge Nuño, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT).

"No descartamos lo del ferrocarril, ya he estado hablando con el secretario de Comunicaciones, porque son dos trazos, al parecer; uno que está concesionado de carga, que hay que revisar la concesión, no para suspenderla, sino para ver cómo está prestándose el servicio.

"La carretera está saturada, está llena y hay otro trazo en donde ya se cuenta -me informan- con la mitad del derecho de vía, que es el propósito principal; es conseguir el derecho de vía, pero que ya se tiene la mitad del derecho de vía, vamos a hacer una revisión y vamos a ver si se tiene el proyecto", indicó.

López Obrador señaló que este proyecto ferroviario no tiene completo el derecho de vía y recordó que originalmente este tren lo iba a construir una empresa china.

"Este tren lo iba construir una empresa china, hubo problemas y se canceló, entonces vamos a revisar para ver qué hacemos con eso", agregó.

vll