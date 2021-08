El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que uno de los compromisos de su gobierno es que los normalistas rurales al concluir sus estudios tengan la garantía de obtener una plaza para ejercer su profesión.

"Tenemos el compromiso de que todos los normalistas rurales deben de salir con su plaza y tienen que tener trabajo. Es parte de los cambios que se hicieron cuando se canceló la reforma educativa. El que estudia en una normal pública rural, terminando, tiene que salir con una base, tiene que salir con trabajo. Fue un compromiso que hicimos y se tiene que cumplir. Y no queremos que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar, que no importe la condición económica, social de los padres y estamos haciendo un trabajo en este sentido", dijo.

"Se está haciendo un trabajo especial para que no falten los maestros, para que se puedan concentrar los niños en comunidades estratégicas"

Además anunció que propondrá que a los estudiantes se les entregue de forma directa apoyos económicos para el sustento de su alimentación y hospedaje. "En todos los pueblos hay familias que rentan los cuartos, dan de comer y no les va a faltar nada, lo que no queremos es que se siga promoviendo el manejo corrupto en las escuelas porque hay veces que no se maneja bien el recurso que hay y no es correcto que haya ese tipo de cacicazgos al interior de las escuelas", comentó.

AMLO recordó que en todo el país existen alrededor de 300 mil comunidades donde sólo hay un docente o dos para atender la educación primaria, por lo que señaló que una manera para atender a los niños de comunidades rurales podría ser a través de la educación multigrado.

"Se está haciendo un trabajo especial para que no falten los maestros, para que se puedan concentrar los niños en comunidades estratégicas, en centros integradores de estos servicios educativos. Que puedan tener un maestro por grado, que tengan albergue, que tengan alimentación y que los fines de semana regresen a sus pequeñas comunidades. Es un modelo que se está llevando a la práctica, que estamos probando", dijo.

