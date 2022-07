Ante las consultas que hará Estados Unidos y Canadá en la controversia interpuesta en contra de México al considerar que la política energética es violatoria del T-MEC, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no está incumpliendo ningún compromiso establecido en acuerdo comercial, por lo que la población puede estar tranquila, pero advirtió que su gobierno no cederá porque es un asunto que tiene que ver con la soberanía de México.

En conferencia de prensa "mañanera", en las instalaciones de la 12 Zona Naval, López Obrador reiteró que no hay ninguna violación al tratado comercial y estas consultas, señaló, son procedimientos que están establecidos dentro del T-MEC.

Señaló que si no hay acuerdo, se acudirá a panales internacionales para resolver esta controversia.

"No hay ninguna violación al tratado, que le quede la tranquilidad al pueblo de México, que no estamos incumpliendo ningún compromiso. Desde el inicio del gobierno cuidamos no comprometer el petróleo, que eso nos llevó a detener la negociación casi dos semanas".

"No vamos a ceder porque es un asunto de principios, tiene que ver con nuestra soberanía, eso les cuesta trabajo a los intelectuales orgánicos", afirmó.

