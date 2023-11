El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que dirigir México no es una tarea difícil al aplicar un enfoque simple: erradicar la corrupción y los gastos superfluos, destinando los ahorros en beneficio del pueblo.

Durante la apertura de una sucursal del Banco del Bienestar en Culiacán, Sinaloa, acompañado por el gobernador Rubén Rocha Moya (Morena), resaltó que la política económica de su gobierno está logrando disminuir la pobreza y la desigualdad económica en el país.

"Miren no es tan complicado gobernar como algunos piensan. Nosotros aplicamos una fórmula muy sencilla para hacer un buen gobierno: primero, desterrar la corrupción, pañuelito blanco, no permitir la corrupción, que nadie se quede con el dinero que es el del pueblo, el presupuesto no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo; segundo, no permitir los lujos en el gobierno".

Señaló que en sexenios pasado se destinó presupuesto para pagar pensiones millonarias para expresidentes y pagar muchos lujos para la "burocracia dorada" y con todo lo que se ahorró, indicó, se está logrando atender al pueblo.

"Ahora con esa fórmula sencilla hemos liberado mucho presupuesto en beneficio del pueblo. La mayoría de los hogares de México reciben, aunque sea una pequeña parte de ese presupuesto público. De 35 millones de familias que hay en nuestro país, de manera directa reciben apoyo 30 millones de familias".

"Y los otros 5 millones también se benefician porque si le va bien al de abajo si mejoran los ingresos de la gente trabajadora, si mejoran los salarios, la gente tiene para comprar, no solo lo básico, también otras mercancías y eso hace que pueda florecer el comercio, la industria. Eso es lo que está sucediendo", dijo.

