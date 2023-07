El pasado lunes 17 de julio, el Instituto Nacional Electoral (INE) intentó entregar una notificación a López Obrador para evitar que el Mandatario hable sobre temas electorales, especialmente durante su conferencia matutina, sin embargo no les fue posible pues, según personal de Palacio Nacional "por el periodo vacacional, no se encuentra nadie laborando".

Según un documento, el notificador fue recibido por un trabajador de Palacio Nacional que le aseguró que debió de haber revisado el Diario Oficial de la Federación "para que no te dieras la vuelta":

"Ningún área que tenga que ver con jurídico está laborando, solo la parte cultural que nada tiene que ver, y pues no te puedo dejar ingresar porque al área que tú vas tiene restringido el paso, salió el aviso en el diario oficial mira tómale foto para que se las muestres, ahí deberían de haber checado para que no dieras la vuelta, y pues otra área que reciba documentos, como te digo, no están trabajando"

El representante jurídico del INE se comunicó con el abogado de la consejería jurídica de Gobierno, sin embargo este le manifestó que, aunque otra área estuviera laborando, no lo recibirían:

"Si entiendo, pero nosotros estamos de vacaciones y aun si van no los dejaran ingresar a palacio porque se queda como área restringida, y aun si otra área estuviera trabajando, no te recibirían porque ahora todo es por oficialía de partes para más control y está cerrada".

Cabe recordar que el propio López Obrador aseguró que acataría la decisión del INE, de no hablar de Xóchitl Gálvez y temas electorales, pero que aún no recibía la notificación de la autoridad electoral.

