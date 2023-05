El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no todos sus integrantes del Servicio Exterior Mexicano comparten su proyecto de nación, por eso hace falta más información sobre la transformación hay en México.

"A cerca de nuestra embajadora (de México en Reino Unido) le tenemos mucha confianza a Josefa González Blanco, es buena embajadora, una mujer honesta y si se requiere de más información de todo el servicio exterior, sobre lo que está sucediendo en nuestro país".

"Hay una realidad, no todos los que están en el servicio exterior coinciden con nuestro proyecto de nación, porque hemos respetado el servicio civil de carrera en la SRE entonces hay diplomáticos que tienen otra formación".

En conferencia de prensa "mañanera", desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el Presidente López Obrador criticó que el modelo neoliberal duró más de 36 años y caló bastante.

"Fue mucho tiempo de imposición de una política económica, no vamos a cambiarlo de la noche a la mañana, son procesos, además somos respetuosos de las libertades, la diversidad, la pluralidad, y la democracia, y en general todos los que trabajan en el servicio exterior aun no simpatizando con nuestro proyecto han actuado de manera responsable, no ha habido actos de traición, no al gobierno, a México".

OA