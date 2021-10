AMLO: Facultades de Ciencias Sociales de la UNAM están llenas de conservadores

Al continuar con sus críticas contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador afirmó que está "absolutamente seguro" que la institución no solo se "derechizó" en el periodo neoliberal, al comenzar a querer cobrar cuotas, sino que facultades de ciencias sociales se llenaron de conservadores y estaba dominada por lo más retrograda que había "y sigue existiendo".

En conferencia de prensa, "La Mañanera", y al manifestar que "nosotros no podíamos ir a la UNAM", AMLO recordó en el año 2000, al acompañar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en su campaña presidencial a la Máxima Casa de Estudios del país, un grupo de porros les puso una celada.

"Ahora que hice un pequeño cuestionamiento sobre la UNAM se pusieron también enojadísimos, apenas si los testerié (provoqué). Que les dije que se había derechizado la UNAM y estoy absolutamente seguro que eso fue lo que sucedió en todo el periodo neoliberal. Se llenaron las facultades de Ciencias Sociales de conservadores".

"Desde entonces y desde antes que empezaron a querer cobrar colegiaturas en la UNAM. Imagínense ese pensamiento, ¿de dónde surgió? Pues de la política neoliberal. ¿Cuándo empieza todo esto? Cuando deciden en los organismos financiaron internacionales aplicar el modelo neoliberal y se comienzan a imponer las llamadas reformas estructurales y ¿en qué consisten esas reformas estructurales? Básicamente en privatizarlo todo", dijo.

"Nosotros ni podíamos ir. Yo me acuerdo que en el 2000, creo que era candidato a Jefe de gobierno a la ciudad, acompañé al ingeniero Cárdenas y nos organizaron un celada con porros, porque estaba dominada la UNAM por lo más retrograda que había y sigue existiendo, y se enojan porque digo que se derechizó, y esto de tiempo atrás".

Hijo de AMLO enfrenta a catedrático de la UNAM

El Presidente de México, AMLO, indicó que en una ocasión uno de sus hijos estaba tomando clases de ciencia política y un maestro "de nuevo cuño neoliberal" acusó que uno de sus hijos tenía una concesión de grúas.

'Respeto su libertad de cátedra, pero lo que está diciendo no es cierto y le pido que si no tiene pruebas ofrezca una disculpa. Si no presenta la prueba es porque ni yo ni mis hermanos estamos metidos en negocios'

"Una vez mi hijo estaba tomando clase de ciencia política y un maestro de estos, de nuevo cuño neoliberal, les dice a la clase sin saber que estaba mi hijo "tengo información de que un hijo de López Obrador tiene unas grúas y tiene la concesión del gobierno", y todos sus amigos se comenzaron a reír porque el maestro no sabía que estaba mi hijo.

"Entonces pidió la palabra (y dijo) 'respeto su libertad de cátedra, pero lo que está diciendo no es cierto y le pido que si no tiene pruebas ofrezca una disculpa. Si no presenta la prueba es porque ni yo ni mis hermanos estamos metidos en negocios' y a la siguiente clase, siguiente semana, ofreció disculpas", aseveró.

CM