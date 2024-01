El Presidente Andrés Manuel López Obrador es objeto de críticas de un sector de la población que reprueba su gestión, muchos, incluso, lanzan insultos a su figura, pero hoy respondió a sus desertores.

Al mencionar que ya se rompió "el cerco informativo" y destacar sus conferencias mañaneras, López Obrador contestó a quienes le insultan y lo llaman "viejo guango".

En su conferencia "mañanera" de este martes 23 de enero en Palacio Nacional, López Obrador repitió que "antes tenían el control de la mayoría de los medios y nos tenían a nosotros cercados", además que volvió a criticar a la oposición por no tener propuestas.

No te pierdas: Estas son las 4 preguntas que López Obrador hace a Zedillo

"Yo conozco, porque he vivido, vengo del pueblo y he vivido con el pueblo. Entonces conozco los sentimientos de la gente, y nada más lo que hacía falta es que se rompiera el cerco informativo, ya lo rompimos".

"Además, enseñan el cobre cada día que pasa, cada vez más porque son muy malos e inexpertos, corruptos, inexpertos. Son otras reglas, no es lo mismo de antes, entonces no saben cómo", expresó.

"¿No saben ser oposición?", se le preguntó.

Te puede interesar: Esto dijo López Obrador sobre Uresti y su silencio

"No, no saben ser oposición. Ayer hablaba yo de las propuestas, no han hecho una sola propuesta, nada, es nada más, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo: 'viejo guango'".

"Ya les dije: viejo sí, guango no", expresó el Presidente.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA