El Presidente Ándres Manuel López Obrador consideró que el proceso de Morena “está muy bien”, esto debido a la conclusión del proceso interno de Morena para seleccionar a la o él candidato presidencial de entre corcholatas. Asimismo, refiriéndose nuevamente a la aspirante presidencial del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, como "la innombrable".

"Está muy bien el proceso, mucho muy bien. Por primera vez en el país no va a haber dedazo del presidente", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este 25 de agosto en Acapulco, Guerrero.

Por otro lado, acerca de la publicidad que han contratado las corcholatas dijo:

"Lo mejor es que no hubiese esa publicidad, no creo que les ayude mucho a los aspirantes ni a los que están luchando por la transformación ni a los que quieren el retroceso, no les ayuda, pero son rémoras que vienen de tiempo atrás". Lo sustancial es que el pueblo va a decidir, declaró.

Por segunda ocasión, sin nombrarla, López Obrador afirmó que a Xóchitl Gálvez "todos los medios convencionales" le han hecho publicidad. Reportó que la disminución de la pobreza en México no fue nota en los medios:

"¿Cuál era la nota principal? Cuando se dio a conocer la información del Inegi, la señora innombrable porque ya me censuraron, ya no puedo hablar".

SN